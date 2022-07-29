بايدن وشي يتفقان على عقد قمّة حضورية لم يحددا موعدها

المصدر: أ ف ب

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اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال اتصال هاتفي أمس الخميس على تنظيم أول قمة حضورية تجمع بينهما منذ تولي بايدن الرئاسة الأمريكية، على ما أفاد مسؤول أميركي الصحافيين.

وأوضح المسؤول، طالبا عدم كشف اسمه، أن الزعيمين "ناقشا أهمية عقد لقاء حضوري واتفقا على أن تتابع أجهزتهما الموضوع لإيجاد الوقت المناسب للطرفين لذلك".

وأشار إلى أن الرئيسين لم يتطرقا إلى موضوع تعديل الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على سلع صينية.

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