زوجة زعيم كوريا الشمالية تذرف الدموع في مناسبة وطنية.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذرفت السيدة الأولى في كوريا الشمالية، ري سول جو، إلى جانب زوجها، كيم جونغ أون، الدموع أثناء غنائها ‏للنشيد الوطني للبلاد.‏

وجاء بكاء زوجة زعيم كوريا الشمالية خلال الاحتفال بالذكرى السنوية التاسعة والستين للهدنة، التي أوقفت الحرب الكورية 1950-1953، والذي أقيم في 27 يوليو الجاري.

وتم بث لقطات بكاء زوجة كين جونغ أون، أمس الخميس من "KRT" التي تديرها بيونغ يانغ، بحسب "سبوتنيك.

وقال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمس الخميس، خلال الحدث الوطني، إن بلاده مستعدة لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كيم في خطاب نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA) أن بلاده "مستعدة تماما" لأي صراع عسكري مع الولايات المتحدة.

كما حذر في خطاب له من أن حكومة كوريا الجنوبية برئاسة، يون سوك يول، وجيشها سيواجهان الإبادة إذا قامت بأي "محاولة خطيرة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز