خلال محادثات هاتفية.. الرئيس الصيني يحذر بايدن "من اللعب بالنار" بشأن تايوان

المصدر: أ ف ب

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أجرى جو بايدن وشي جينبينغ محادثات هاتفية "صريحة ومعمقة" استمرت ساعتين الخميس حذر خلالها الرئيس الصيني نظيره الأمريكي من "اللعب بالنار" بشأن تايوان، فيما أكد بايدن أن الموقف الأمريكي "لم يتغير" بشأن الجزيرة.

وقال شي لبايدن كما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة أن "من يلعبون بالنار سيحرقون أنفسهم"، فيما تهدد بكين منذ أيام عدة بـ "عواقب" في حال مضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مشروعها لزيارة تايوان.

وأضاف شي "آمل أن يدرك الجانب الأمريكي تماما هذا الأمر".

وأضافت الوكالة الصينية أن "الرئيسين اعتبرا أن حديثهما الهاتفي كان صريحا وعميقا".

من جانبه، شدد الرئيس الامريكي على أن سياسة الولايات المتحدة حيال تايوان "لم تتغير" بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وأكد البيت الأبيض في بيان صدر بعد محادثات هاتفية بين الرئيسين استمرت لأكثر من ساعتين "على صعيد تايوان شدد الرئيس بايدن على أن سياسة الولايات المتحدة لم تتغير وأنها تعارض بقوة الجهود الأحادية الجانب لتغير الوضع القائم أو تقويض السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وتعتبر الصين أن تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة جزء من أراضيها ولا تستبعد أن تعيدها إلى سيادتها ولو بالقوة، فيما تتمتع الجزيرة بحكم ديمقراطي.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الاتصال وهو خامس قمة افتراضية بين الرئيسية منذ تولى بايدن الرئاسة قبل سنة ونصف سنة، بدأ عند الساعة 8,33 بتوقيت واشنطن (12,33 ت غ) واستمر أكثر من ساعتين.

وإلى جانب النزاع التجاري بين بكين وواشنطن، تتواجه الدولتان العظميان راهنا بشأن تايوان.

وتعارض بكين أية مبادرة من شأنها منح السلطات التايوانية شرعية دولية وأي تواصل رسمي بين تايوان ودول أخرى وهي تاليا ضد زيارة نانسي بيلوسي.

ومع أن مسؤولين أمريكيين يزورون بانتظام تايوان، التي يفصلها شريط ضيق من المياه عن بر الصين الرئيسي، ترى بكين أن زيارة بيلوسي ستشكل استفزازا كبيرا.

وقال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية للصحافيين إنه إذا طلبت بيلوسي "دعمًا عسكريًا فسنفعل ما هو ضروري لضمان قيامها بمهمتها على أكمل وجه".

"ضمانات"

والتوتر حول زيارة بيلوسي غيض من فيض إذ يخشى المسؤولون الأمريكيون من أن يفكر شي في استخدام القوة لفرض السيطرة على جزيرة تايوان الديمقراطية.

وكان حصول غزو أو أي تحرك عسكري آخر مستبعدا في السابق، لكن مراقبين باتوا يعتبرون ذلك ممكنا.

ولم تساهم تصريحات بايدن المتناقضة حول تايوان في خفض حدة التوتر. فردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان، قال الرئيس الأمريكي في مايو إنها ستفعل ذلك قبل أن يؤكد البيت الأبيض أن لا تغيير في سياسة عدم التدخل "الاستراتيجية" لواشنطن.

يفاخر بايدن بعلاقة وثيقة مع شي منذ سنوات، لكن لم يلتق الرجلان وجهاً لوجه منذ توليه الرئاسة بسبب قيود السفر جراء وباء كوفيد.

وأكد البيت الأبيض أن الهدف الرئيسي لبايدن هو التوصل إلى "ضمانات" بين القوتين العظميين.

ويهدف هذا إلى ضمان تجنب وقوع نزاع مفتوح، رغم اختلافاتهما والمنافسة المتزايدة بينهما على الساحة الجيوسياسية.

وقال الناطق باسم الرئاسة جون كيربي إن بايدن "يريد أن يتأكد من أن خطوط الاتصال مفتوحة مع الرئيس شي بشأن جميع القضايا سواء كانت قضايا نتفق عليها أو نواجه صعوبة كبيرة حولها وانه لا يزال بإمكانهما التواصل هاتفيا بهدوء".

وردا على سؤال عما إذا سيرفع بايدن بعض رسوم الاستيراد البالغة 25 % التي فرضها سلفه دونالد ترامب على منتجات صينية بمليارات الدولارات، قال كيربي إنه لم يتخذ قرار بعد حتى الآن.

وأضاف كيربي "نعتبر أن الرسوم الجمركية التي وضعها سلفه كانت سيئة. نرى أنها زادت التكاليف على العائلات الأميركية والشركات الصغيرة وكذلك أصحاب المزارع" متطرقا أيضا إلى "بعض الممارسات التجارية الصينية الضارة".

وتابع "ليس لدي أي قرار من الرئيس أعلنه في ما يتعلق بالرسوم. هو يسعى لتسوية هذه المسألة".

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