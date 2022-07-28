الرئيس الأمريكي يعقد اجتماعا افتراضيا مع الرئيس الصيني اليوم

المصدر: أ ف ب

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يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ اجتماعا افتراضيا اليوم الخميس اعتبارا من الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش، على ما أعلن البيت الأبيض.

وقال ناطق باسم البيت الأبيض إن "الرئيس بايدن سيتحدث مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ الساعة 8,30 هذا الصباح. هذا خامس اتصال بين الزعيمين منذ تولي الرئيس بايدن مهامه".

وأكد البيت الأبيض أن بيانا سيصدر بعد انتهاء المحادثة.

يذكر أن الصين وجهت تحذيرات قوية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس.

ويوم الأربعاء قبل الماضي، قال بايدن إنه يعتزم التحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بحلول نهاية الشهر، وبدا أنه يشكك في ما تردد عن رحلة بيلوسي إلى تايوان.

وقال بايدن للصحفيين "أعتقد أن الجيش يرى أنها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي، لكنني لا أعرف ما هو الوضع".

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