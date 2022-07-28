انفراج في أزمة الغذاء العالمية.. أوكرانيا تستأنف تصدير الحبوب

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت أوكرانيا، أمس، استئناف عمليات تصدير الحبوب من موانئها، بعد توقفها جرّاء العملية العسكرية الروسية. وقالت البحرية الأوكرانية، إن المرافئ المحددة لتصدير الحبوب «استأنفت عملها»، وذلك عبر الموانئ الثلاثة المخصصة لتصدير الحبوب، على الرغم من أنه لا يزال يتعين بذل الجهود لضمان سلامة القوافل. وقالت على تطبيق تلغرام «في إطار توقيع اتفاق حول فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب، استأنفت موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني (بيفديني) العمل». وأضافت أن «خروج السفن ودخولها إلى الموانئ سيتمّان عبر تشكيل قافلة ترافق السفينة الرائدة. لكن هذا سيسبقه عمل شاق لتحديد الطرق الآمنة».

أمر حاسم

وكانت الحكومة قالت الاثنين الماضي إنها تتوقع استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع، وهو أمر حاسم للأمن الغذائي العالمي، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

يشار إلى أن كييف وموسكو توصلتا إلى اتفاق بوساطة تركيا وبرعاية الأمم المتحدة لإلغاء حظر حوالي 25 مليون طن من الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وفي سياق متصل، افتتح أمس في إسطنبول مركز مراقبة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية بمشاركة وفود من أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار خلال مراسم الافتتاح التي أقيمت بجامعة الدفاع الوطني، إن بلاده ترى أن المركز سيقدم مساهمة كبيرة للتغلب على أزمة الغذاء. وأضاف آكار أن خمسة ممثلين مدنيين وعسكريين عن كل طرف يعملون في المركز. يشار إلى أن المركز هو جزء من اتفاق تم التوصل إليه أخيراً في إسطنبول، بوساطة من تركيا وإشراف الأمم المتحدة بشأن السماح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.

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