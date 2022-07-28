زلزال الفلبين يخلف 4 قتلى و100 جريح

المصدر: (مانيلا - أ.ف.ب)

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أدى زلزال بقوة 7 درجات، إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل، أمس، في شمالي الفلبين، مثيراً حالة ذعر بين السكان، فيما تسبب باهتزاز المباني وناطحات السحاب في العاصمة مانيلا، على بعد 300 كيلومتر.

وقال المعهد الأمريكي لرصد الزلازل، إن الهزة ضربت منطقة أبرا الجبلية في جزيرة لوزون الرئيسة، وأدى الزلزال أيضاً إلى إصابة أكثر من مئة شخص بجروح في المنطقة، وألحق أضراراً بالمباني، وتسبب بعشرات انزلاقات التربة، وبانقطاع التيار الكهربائي.

ولقي عاملا بناء حتفهما في مقاطعة بنغيت، وتوفيت شابة تبلغ 23 عاماً، بعدما سُحقت بانهيار جدار في بنغيد عاصمة إقليم ابرا. كما لقي شخص آخر حتفه في انهيار في موقع بناء في إقليم كالينغا، حيث سقط ثمانية جرحى على الأقل، وفق الشرطة.

وفي منطقة دولوريس القريبة جداً من مركز الزلزال، أفاد قائد الشرطة المحلية، ادوين سيرجيو، أن الناس هرعوا مذعورين خارج منازلهم، وتحطمت نوافذ السوق المحلي. في الأثناء، طلب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، الذي يقع معقل عائلته في شمالي البلاد، من السكان، البقاء في ملاجئ الطوارئ. واهتزت ناطحات السحاب، وصولاً إلى العاصمة مانيلا، الواقعة على بعد أكثر من 300 كيلومتر جنوباً.

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