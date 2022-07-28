تركيا: قنصليتنا في الموصل تعرضت لهجوم

المصدر: (أنقرة،بغداد-وكالات)

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أعلنت الخارجية التركية أن قنصليتها العامة في مدينة الموصل بشمال العراق تعرضت لهجوم في ساعة مبكرة من يوم أمس. وذكر مسؤول أن قذائف «مورتر» سقطت بالقرب من المبنى.

وأفاد مصدر أمني ونائب أن أربعة صواريخ استهدفت محيط القنصلية التركية في الموصل، مسفراً عن أضرار مادية في الحي من دون أن يوقع قتلى أو جرحى. وأوضح المصدر الأمني أن «أربع قذائف هاون سقطت في منطقة الحدباء، لكن لا توجد أضرار بشرية، فقط أضرار مادية بسيطة». وتقع القنصلية التركية في منطقة سكنية، يقطنها مدنيون.

وظهرت أضرار على سيارة مدنية متوقفة في المكان على بعد حوالى مئة متر من مقر القنصلية، بحسب وكالة «فرانس برس» كان في المكان، فيما كانت نوافذ أحد المنازل محطمة. وقال زيد جمال (25 عاماً) أحد سكان المنطقة«سمعنا صوت قصف... سمعنا صوت أربع أو خمس قذائف، سقطت أمام بيتنا».

من جهته، أكّد النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، «سقوط 4 صواريخ على محيط القنصلية في منطقة شقق الحدباء شمال الموصل»، مضيفاً أن القصف أسفر «عن أضرار مادية أصابت عدداً من سيارات العراقيين».

في الأثناء، أدانت الخارجية التركية في بيان الهجوم ودعت «السلطات العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها كاملةً في حماية الممثليات الدبلوماسية والقنصلية» و«إحضار المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن».

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