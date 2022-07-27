بايدن يدين عدم تحرك ترامب خلال أحداث «اقتحام الكابيتول»

المصدر: واشنطن - وكالات

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دان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سلفه دونالد ترامب، لاكتفائه بالتفرج على شغب مناصريه، الذي استمر ساعات، خلال اقتحام الكابيتول، فيما واجهت شرطة مقر مجلسي النواب والشيوخ، جحيم قرون وسطى. وقال بايدن في كلمة خلال مؤتمر المنظمة الوطنية لمسؤولي إنفاذ القانون السود، إنّ عناصر إنفاذ القانون الشجعان، تعرّضوا لجحيم القرون الوسطى، مدى ثلاث ساعات، ونزفوا دماء وسط مجزرة، وواجهوا جنون غوغائيين، صدّقوا أكاذيب الرئيس الخاسر.

وقال بايدن: «لثلاث ساعات، شاهد الرئيس السابق للولايات المتحدة، الخاسر للانتخابات، حصول كل ذلك، فيما جلس مستريحاً في غرفة الطعام الخاصة بجانب المكتب البيضاوي، كان الشرطيون أبطالاً في ذاك اليوم، دونالد ترامب لم تكن لديه الشجاعة للتحرك، لا يمكن أن تكون مؤيداً للتمرد ومؤيداً للشرطة، لا يمكن أن تكون مؤيداً للتمرد ومؤيداً للديمقراطية، لا يمكن أن تكون مؤيداً للتمرد ومؤيداً للأمريكيين».

في الأثناء، يعود دونالد ترامب إلى واشنطن، لأول مرة منذ غادر البيت الأبيض، بعد محاولته الفاشلة قلب نتيجة الانتخابات التي خسر فيها أمام جو بايدن. ومن المقرر أن يلقي ترامب، الذي يبدو أنه يخطط للفوز مجدداً بالرئاسة عام 2024، خطاباً أمام «معهد أمريكا فيرست بوليسي».

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