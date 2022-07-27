روسيا ستغادر محطة الفضاء الدولية بعد 2024

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

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قرّرت روسيا مغادرة محطة الفضاء الدولية بعد العام 2024، وفق ما أفاد الرئيس الجديد لوكالة الفضاء التابعة لموسكو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس.

ويأتي الإعلان في ظل التوتر بين الكرملين والغرب بشأن تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا وحزمات العقوبات غير المسبوقة على روسيا. وعملت روسيا والولايات المتحدة جنباً إلى جنب في محطة الفضاء الدولية الموجودة في المدار منذ العام 1998.

وقال رئيس «روسكوسموس» يوري بوريسوف، لبوتين في تصريحات نشرها الكرملين: «بالطبع، سنفي بكافة التزاماتنا لشركائنا، لكن اتُّخذ قرار مغادرة هذه المحطة بعد العام 2024».

وتابع: «اعتقد أنه بحلول ذلك الوقت، سنبدأ تحضير محطة مدارية روسية»، واصفاً الأمر بأنه أولوية البرنامج الفضائي. ورد بوتين بقوله إن هذا «جيد». ولفت بوريسوف، إلى أنّ قطاع الفضاء في وضع صعب، مشيراً إلى أنه سيسعى لرفع السقف وقبل كل شيء إلى توفير الخدمات الفضائية اللازمة للاقتصاد الروسي.

واعتُبر إرسال أول رجل إلى الفضاء عام 1961 وإطلاق أول قمر اصطناعي قبل أربع سنوات من ذلك من بين أهم إنجازات برنامج الفضاء السوفياتي وبقي مصدراً مهماً للاعتزاز الوطني في روسيا.

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