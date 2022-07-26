"بيه جي سيونغ".. اسم بايدن الجديد!

المصدر: يونهاب

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حصل الرئيس الأمريكي جو بايدن على الاسم الكوري الفخري "بيه جي سيونغ" يوم أمس الاثنين في إطار الاحتفال الذي استمر أسبوعا بمناسبة انتهاء الحرب الكورية قبل 69 عامًا.

وتم منح الاسم للرئيس الامريكي من قبل جمعية الصداقة للتحالف الكوري الجنوبي الامريكي.

وقالت الجمعية في بيان أصدرته: "نحن، جمعية صداقة التحالف بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة، نتشرف بإعلان ومنح الرئيس الأمريكي جوزيف روبينيت بايدن جونيور اسمًا كوريا هو "بيه جي سيونغ".

تم تقديم الاسم إلى كورت كامبل، نائب مساعد الرئيس ومنسق مجلس الأمن الوطني لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

أوضحت الجمعية إن اللقب الكوري لبايدن ينشأ من بيونغتايك ، وهي مدينة تقع على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب سيئول ومعقل غالبية القوات الأمريكية في كوريا البالغ قوامها 28500 فرد.

وأضافت أن اسمه الأول، جي سيونغ، يعني المنطقة والنجم على التوالي.

وجاء في البيان أن "المعنى الأعمق والأهم وراء منح اسم" بيه جي سيونغ "للرئيس الأمريكي جوزيف روبينيت بايدن جونيور هو مواصلة التفكير في السلام والحفاظ عليه في شبه الجزيرة الكورية بينما يواصل الإسهام في السلام العالمي".

يأتي تقديم الاسم الكوري إلى بايدن في الوقت الذي يحتفل فيه الحليفان بالذكرى 69 لنهاية الحرب الكورية 1950-1953 غدا الأربعاء.

ستشمل الأحداث لإحياء ذكرى نهاية الحرب تخصيص جدار الذكرى، وهو أحدث إضافة إلى النصب التذكاري لقدامى المحاربين الكوريين في National Mall في واشنطن بأسماء أكثر من 41 ألف جندي أمريكي وكوري جنوبي قتلوا خلال الحرب.

ويعتبر بايدن هو واحد من عشرات المسؤولين الأمريكيين الكبار الذين منحتهم الجمعية اسما كوريا.

حصل الرئيسان السابقان للولايات المتحدة باراك أوباما ودونالد ترامب على أسمي "أوه هان ما" و "وو داي إيل" على التوالي.

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