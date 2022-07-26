محادثة هاتفية متوقّعة بين بايدن وشي هذا الأسبوع

المصدر: أ ف ب

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين إنه قد يجري محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جينبينغ هذا الأسبوع، لكنه بانتظار التأكيد.

ولدى سؤاله عمّا إذا الاتصال الهاتفي الذي طال انتظاره سيحصل هذا الأسبوع، قال بايدن للصحافيين "هذا ما أتوقعه، لكني سأبلغكم متى يتحدد موعد ذلك".

وتفيد تقارير بأن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تعتزم زيارة تايوان الشهر المقبل، لكن المسؤولة لم تؤكد ذلك.

وكان بايدن قد أشار الأسبوع الماضي، بشكل غير اعتيادي، إلى أن الجيش يعتقد أن هذه الزيارة "ليست فكرة جيّدة".

وتخشى الإدارة الأمريكية ألا تميّز الصين بين الذراع التشريعية للدولة والذراع التنفيذية، في حين تعتبر بكين الدعم الأمريكي المعلن لتايوان بمثابة تأييد لإعلان رسمي باستقلال الجزيرة، التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

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