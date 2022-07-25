روسيا: الضربات الصاروخية على ميناء أوديسا لا تؤثر على صادرات الحبوب

المصدر: وكالات

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أكد الكرملين اليوم الاثنين أن هجوم الصاروخ الروسي على ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا لن يؤثر على تصدير الحبوب.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن روسيا استهدفت البنية التحتية العسكرية في هجوم صاروخي يوم السبت، وذلك بعد ساعات فقط من توقيع كييف وموسكو اتفاقا تاريخيا لاستئناف صادرات الحبوب المهمة من أوكرانيا.

وقال بيسكوف "هذه الضربات مرتبطة تحديدا بالبنية التحتية العسكرية".

وتابع "إنها ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالبنية التحتية المستخدمة لتصدير الحبوب. يجب ألا يؤثر ذلك، ولن يؤثر، على بدء الشحنات".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس الأحد إن صواريخ روسية دمرت السبت بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا الحيوي لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وكتبت ماريا زاخاروفا على تلغرام أن "صواريخ كاليبر دمرت بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا بضربة عالية الدقة"،

وأضافت زاخاروفا أن القوات الروسية قصفت زورقا عسكريا أوكرانيا في ميناء أوديسا بأوكرانيا بصواريخ عالية الدقة، وذلك ردا على بيان للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قال إن هذه الضربات قوضت إمكان حوار أو تفاهم مع موسكو.

من جهته، قال الجيش الأوكراني إن صواريخ روسية أصابت الميناء الجنوبي السبت، مما يهدد اتفاقا وُقع قبل يوم واحد فقط للسماح بتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود وتخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب.

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