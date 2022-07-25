رئيس سريلانكا الجديد: حق التظاهر مكفول

المصدر: (كولومبو- رويترز)

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أعلن مكتب الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريميسنجه في بيان، أمس، أن الرئيس أبلغ دبلوماسيين هذا الأسبوع أن التظاهرات السلمية ضد حكومته سيسمح لها بالاستمرار، بما في ذلك في العاصمة كولومبو.

وقال مكتب الرئيس في بيان واصفاً اجتماعاً مع مبعوثين مقيمين في كولومبو «أكد الرئيس رانيل ويكريميسنجه مجدداً التزام سريلانكا الإبقاء على الحق في التجمع السلمي الخالي من العنف». وأضاف: إن الرئيس «أطلع الدبلوماسيين كذلك على الإجراءات، التي اتخذت لضمان السماح للتظاهرات التي لا تتسم بالعنف بالاستمرار داخل المدينة دون أن تهدد الممتلكات أو الأرواح». وتولى ويكريميسنجه المنصب بعد فوزه في تصويت بالبرلمان، بعد فرار سلفه جوتابايا راجاباكسه من البلاد، واستقالته إثر احتجاجات حاشدة.

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