غرق 16 شخصا إثر انقلاب سفينة تقل مهاجرين من هايتي

المصدر: (ناساو- رويترز)

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لقي 16 شخصاً حتفهم إثر انقلاب سفينة تقل مهاجرين من هايتي قبالة سواحل جزر الباهاما، وسط موجة مستمرة من الهجرة بحراً صوب الولايات المتحدة. وقال وزير الهجرة كيث بيل: إنه تم إنقاذ أربع نساء و17 رجلاً من حادث الغرق. وأضاف بيل «نشعر بالحزن لخسارة أرواح أولئك الذين يسعون إلى أسلوب حياة أفضل... أولئك الموجودون هنا مع عائلاتهم وأصدقائهم من هايتي، يشجعون أحباءهم على عدم المخاطرة بحياتهم». وقالت شرطة جزر الباهاما: إن السفينة انقلبت على بعد سبعة أميال (11 كيلو متراً) قبالة جزيرة نيو بروفيدانس، وتعد جزر الباهاما طريق عبور متكرر للمهاجرين من هايتي، الذين يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة.

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