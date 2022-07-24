التصدي للهجرة غير الشرعية أولوية المرشحيْن لخلافة جونسون

المصدر: لندن - رويترز

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تعهد المتنافسان على خلافة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الأحد بالتصدي لقضية الهجرة غير الشرعية وجعلها أولوية، وأعلن كلاهما دعمه سياسة الحكومة المتمثلة في إرسال المهاجرين إلى رواندا.

ويتنافس وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس على منصب رئيس الوزراء في بريطانيا بعد أن أجبرت انتقادات لحكومة جونسون التي لاحقتها الفضائح رئيس الوزراء على التنحي.

وقد اختلف المرشحان حتى الآن حول توقيت أي تخفيضات ضريبية في وقت تواجه فيه بريطانيا ارتفاعاً في التضخم، وتوقفاً في النمو، وعدداً متزايداً من الإضرابات.

ووصف سوناك نفسه أمس السبت بأنه «المرشح الأقل حظاً في الفوز» بعد أن تصدرت تراس استطلاعات الرأي بين أعضاء حزب المحافظين الذين سيعينون زعيمهم المقبل ورئيس الوزراء البريطاني. ومن المقرر إعلان النتيجة في الخامس من سبتمبر المقبل.

وأوضح المرشحان اليوم الأحد خططهما للمضي قدماً في سياسة الحكومة المتمثلة في إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، على الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منعت أول رحلة ترحيل الشهر الماضي.

وقالت تراس، المرشحة بالفوز في سباق الزعامة، إنها ستتطلع إلى مواصلة المزيد من «شراكات التعامل مع دول ثالثة مثل رواندا»، وستزيد القوة الحدودية بـ20 في المئة، وستعزز قانون الحقوق البريطاني.

وقالت تراس في بيان: «كرئيسة للوزراء، أنا مصممة على تنفيذ سياسة الترحيل إلى رواندا بالكامل، وكذلك استكشاف دول أخرى، حيث يمكننا العمل على شراكات مماثلة». وأضافت: «سأتأكد من حصولنا على المستويات المناسبة من القوة والحماية على حدودنا. لن أخضع للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجهودها المستمرة لمحاولة السيطرة على سياسة الهجرة».

وقال سوناك، الذي حصل على دعم معظم نواب حزب المحافظين في تصويتات سابقة على القيادة، إنه سيتعامل مع الهجرة غير الشرعية على أنها «واحدة من خمسة ملفات طارئة رئيسية» سيتصدى لها في أول 100 يوم له رئيساً للوزراء.

وكتب في صحيفة ذا صن: «إذا لم تتعاون دولة ما في استعادة المهاجرين غير الشرعيين، فلن أفكر مرتين في علاقتنا معهم عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الخارجية والتجارة والتأشيرات».

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