ثوران أحد أكثر البراكين نشاطاً في اليابان

المصدر: طوكيو- وام

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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، ثوران بركان ساكوراجيما في مقاطعة كاجوشيما جنوب غربي اليابان.

وقال مسؤول في هيئة الأرصاد اليابانية: إن صخوراً بركانية انهمرت على بعد 2.5 كيلو متر من البركان، مشيراً إلى أن درجة التحذير من ثورة البركان ارتفعت إلى خمسة، وهو أعلى مستوى من التحذير.

ووفقاً لوكالة «كيودو» اليابانية للأنباء نصحت السلطات سكان بعض المناطق بإخلائها، رغم أنها لا تتوقع انفجاراً كبيراً للبركان.

وقال يوشيهيكو إيسوزاكي نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني: إنه لم ترد تقارير عن أضرار من ثورة البركان، وإن مسؤولي الحكومة يسعون لجمع مزيد من المعلومات بشأن الوضع.

يشار إلى أن «ساكوراجيما» هو أحد أكثر البراكين نشاطاً في اليابان، وهو متصل بشبه جزيرة أوسومي في كيوشو، الجزيرة الرئيسة في جنوب غربي اليابان.

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