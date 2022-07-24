موسكو: تدمير "بنى عسكرية" أوكرانية في ميناء أوديسا

المصدر: وكالات

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قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأحد إن صواريخ روسية دمرت السبت بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا الحيوي لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وكتبت ماريا زاخاروفا على تلغرام أن "صواريخ كاليبر دمرت بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا بضربة عالية الدقة"،

وقالت زاخاروفا اليوم الأحد إن القوات الروسية قصفت زورقا عسكريا أوكرانيا في ميناء أوديسا بأوكرانيا بصواريخ عالية الدقة، وذلك ردا على بيان للرئيس الأوكراني

فولوديمير زيلينسكي الذي قال إن هذه الضربات قوضت إمكان حوار أو تفاهم مع موسكو.

من جهته، قال الجيش الأوكراني إن صواريخ روسية أصابت الميناء الجنوبي أمس السبت، مما يهدد اتفاقا وُقع قبل يوم واحد فقط للسماح بتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود وتخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب.

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