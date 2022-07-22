الفيضانات تقسو على النيجر وباكستان تغيث أفغانستان

المصدر: إسلام آباد، نيامي - واس

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لقي 15 شخصاً حتفهم وتضرر أكثر من 23 ألفاً آخرين حتى الآن بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية خلال موسم المطر في النيجر، وذلك حسب ما أعلنته الحماية المدنية النيجرية اليوم الجمعة. وكانت زيندر في جنوب محافظة الساحل القاحلة، أكثر المناطق تضرراً تلتها مارادي وديفا في الجنوب أيضاً.

يشار إلى أن أن 70 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في أنحاء البلاد العام الماضي، وأكثر من 200 ألف تضرروا، وفقاً لأرقام محلية.

وفي الملف ذاته، أرسلت باكستان اليوم شحنة من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الفيضانات التي ضربت أجزاء من أفغانستان المجاورة.

وصرح وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري أثناء شحن تلك المساعدات من قاعدة نور خان الجوية بإسلام آباد أن باكستان تقف بجانب الشعب الأفغاني، مؤكداً أن باكستان حكومة وشعباً تتضامن مع الشعب الأفغاني في هذا الوقت الصعب. وأضاف أنه تم شحن المواد الإغاثية عبر طائرة شحن جوي باكستانية، لإيصالها إلى ولاية قندهار بشرق أفغانستان، والتي تعد الأكثر تضرراً من الفيضانات الحالية.

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