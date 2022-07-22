سوناك وتراس.. سباق ماراثوني لخلافة بوريس جونسون

المصدر: لندن - أ.ف.ب، د.ب.أ

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وسعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس المسافة التي تفصلها عن وزير الخزانة السابق ريشي سوناك في السباق للفوز بمنصب رئيس الوزراء المقبل في المملكة المتحدة. وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد يوغوف تفوق تراس بفارق 24 نقطة على منافسها، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ووفقاً للاستطلاع الذي شمل 730 من أعضاء حزب المحافظين، قال 62 في المئة إنهم سوف يصوتون لتراس، واختار 38 في المئة التصويت لصالح سوناك، واستبعد الاستطلاع أولئك الذين قالوا إنهم لن يصوتوا، أو الذين لا يعرفون لمن سوف يصوتون. وكان استطلاع للرأي أجراه «يوغوف» في وقت سابق الأسبوع الجاري قد أظهر تفوق تراس بـ19نقطة على سوناك.

ويظهر الاستطلاع المعركة المحتدمة التي يواجهها سوناك ليحل محل رئيس الوزراء بوريس جونسون وتأمين الحصول على أكبر منصب سياسي في بريطانيا.

ويتواجه الخصمان المحافظان ريشي سوناك وليز تراس في الأسابيع المقبلة للفوز بمنصب رئيس الوزراء المقبل بعدما عقد نواب الحزب جلسة تصويت الأربعاء في إطار عملية من عدة مراحل.

خلال جلسة توجيه الأسئلة الأخيرة لرئيس الوزراء في مجلس العموم أول من أمس الأربعاء، ألمح جونسون إلى دعم خطة تراس لخفض الضرائب، وحض خلفه على «خفض الضرائب وتحرير الاقتصاد حيث أمكن لجعل هذا المكان أروع مكان للعيش والاستثمار».

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