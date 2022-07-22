بنغلادش تحظر السفر على أسطح القطارات

المصدر: أ ف ب

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حظرت بنغلادش الخميس السفر على أسطح القطارات، وهي ممارسة خطرة شائعة جدا في هذا البلد الفقير الواقع في جنوب آسيا، وفق ما أعلن مدع عام محلي.

ووُجهت أوامر لموظفي السكك الحديدية بتطبيق قرار الحظر الشامل على السفر على أسطح القطارات الصادر عن المحكمة العليا في بنغلادش.

وصرح نائب المدعي العام أمين الدين مانيك لوكالة فرانس برس "بعد قرار المحكمة العليا، لا يمكن للقطارات نقل أي ركاب إضافيين على السطح من الآن فصاعدا"، لافتا إلى إمكان اتخاذ إجراءات ضد مسؤولي سكك الحديد في حال انتهاك القرار.

وأصدر القاضيان في المحكمة العليا، نظر الإسلام تالوكدر وخيزير حياة، الأمر كجزء من حملة للقضاء على الفساد في شركة السكك الحديدية في بنغلادش المملوكة للدولة.

وفي بنغلادش، اعتاد الأشخاص الأكثر فقرا الصعود على أسطح العربات للسفر مجانا أو عندما تكون القطارات مزدحمة، خصوصا خلال الأعياد الإسلامية الكبرى التي تشهد عودة عشرات الملايين من الناس للاحتفال في قراهم.

وتُسجَّل باستمرار حالات وفاة لمسافرين بسبب السقوط أو الاصطدام بفروع الأشجار المتدلية أو الجسور المنخفضة على شبكة السكك الحديد البالغ طولها 3600 كيلومتر.

ويقبل موظفون في السكك الحديد الرشاوى للتغاضي عن صعود الركاب إلى الأسطح.

وشدد القاضي تالوكدر على أن القطارات خدمة عامة وليست وسيلة لكسب أموال إضافية.

ونقلت صحيفة "جوغانتور" عن القاضي في المحكمة قوله "من يسافر على السطح أو وقوفاً .. ألا يدفع؟ إنه شكل من أشكال الفساد".

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