وصلت إلى 60 درجة.. الولايات المتحدة تستعدّ لدرجات حرارة قياسية هذا الأسبوع

المصدر: أ ف ب

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توقّعت الأرصاد الجوية الأمريكية الخميس أن تشتدّ في نهاية الأسبوع موجة الحرّ التي تجتاح الولايات المتّحدة، محذّرة السكّان من المخاطر التي قد تنجم عن درجات الحرارة القياسية المرتقبة.

وقالت "الأرصاد الجوية الوطنية" في تغريدة على تويتر "هذا الأسبوع، تمّ حتى الآن تحطيم 60 درجة حرارة قياسية يومية".

وأضافت "يتوقع أن تسجَّل أرقام قياسية أخرى خلال الأسبوع المقبل".

وفي أنحاء واسعة من جنوب غرب الولايات المتحدة، تجاوزت درجات الحرارة 38 درجة مئوية، في حين بلغت في بعض المناطق أكثر من 43 درجة مئوية.

وكانت الأرصاد الجوية حذّرت الثلاثاء من أنّ 100 مليون أميركي يسكنون في مناطق يشملها تحذير من ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أنّه من المتوقع أن يظلّ "جزء كبير من السكان" على هذه الحالة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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