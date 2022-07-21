أول تعليق لبايدن بعد إعلان إصابته بكورونا

المصدر: البيان

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد إصابته بفيروس كورونا: أنا بخير وعلى رأس عملي وصحتي جيدة.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن يواصل العمل من مكتبه رغم إصابته بكورونا ووضعه جيد.

وأعلن البيت الأبيض إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا.

وقال كيفين أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس في رسالة إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد ثبوت إصابة الرئيس بفيروس كورونا إن بايدن يعاني من رشح في الأنف وإرهاق مصحوب بسعال جاف في بعض الأحيان.

وقال أوكونور في رسالته إلى المتحدثة كارين جان بيير، إن أعراضا طفيفة ظهرت على بايدن مساء الأربعاء، مضيفا أنه يتوقع أن يستجيب بايدن بشكل إيجابي للعلاج.

وكان البيت الأبيض أعلن أن آشلي بايدن، ابنة الرئيس جو بايدن، ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، مما دفعها إلى الانسحاب من رحلة مخططة إلى أمريكا الوسطى مع والدتها جيل.

وكان من المقرر أن ترافق آشلي (40 عاما) السيدة الأولى إلى الإكوادور وبنما وكوستاريكا، قبيل قمة الأمريكتين التي تستضيفها الولايات المتحدة والتي ستعقد في لوس أنجلوس الشهر المقبل.

وقال متحدث باسم جيل بايدن إن آشلي لم تكن على اتصال وثيق بوالديها، أي أنها لم تمضي 15 دقيقة على الأقل على مدار 24 ساعة على بعد ستة أقدام من أي منهما.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الرئيس لم يلتق ابنته منذ "عدة أيام".

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