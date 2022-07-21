الرئيس الايطالي يحل البرلمان تمهيدا لانتخابات تشريعية مبكرة

المصدر: أ ف ب

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اعلن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الخميس حل مجلسي الشيوخ والنواب، الامر الذي يؤدي تلقائيا الى اجراء انتخابات مبكرة.

وقال ماتاريلا في كلمة عبر التلفزيون إن "الوضع السياسي أدى الى هذا القرار"، في إشارة الى استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي بعد انسحاب ثلاثة أحزاب كبيرة الخميس من ائتلافه الحكومي.

واوضح ان "المناقشة والتصويت وكيفية التعبير عن التصويت بالامس في مجلس الشيوخ" اثبتت عدم وجود "دعم برلماني للحكومة وانعدام امكانات نشوء غالبية جديدة".

واضاف ماتاريلا أن "هذا الشرط جعل حل البرلمان أمرا لا مفر منه"، مؤكدا أنه "دائما الخيار الاخير".

واشارت وسائل الاعلام الايطالية الى مواعيد محتملة عدة لهذه الانتخابات، مثل 18 ايلول/سبتمبر و25 منه أو الثاني من تشرين الاول/اكتوبر.

والاوفر حظا في الانتخابات المقبلة يبدو ائتلاف ما يسمى "يمين الوسط" الذي يضم في شكل اساسي حزب فورتسا ايطاليا اليميني بزعامة سيلفيو برلوسكوني واليمين المتطرف ممثلا بحزب الرابطة الشعبوي بزعامة ماتيو سالفيني.

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