"ميركوسور" ترفض طلب زيلنسكي إلقاء خطاب خلال قمّتها

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفضت "ميركوسور" طلبا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإلقاء خطاب خلال قمة للتكتل التجاري، وفق ما أعلنت باراغواي التي تستضيف الحدث.

وأخفقت حكومات مجموعة ميركوسور (الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي وباراغواي) في التوصل إلى اتفاق بشأن طلب زيلينسكي، الذي تقدّم به للدولة المستضيفة الأسبوع الماضي، بحسب نائب وزير العلاقات الخارجية راوول كانو، الذي رفض ذكر أسماء الدول غير الموافقة على إلقاء زيلينسكي خطابه.

وسبق لزيلينسكي أن ألقى خطابات عبر الإنترنت أمام عدد من البرلمانات وفي محافل إقليمية ودولية منذ الغزو الروسي لبلاده في فبراير.

وتحدّث زيلينسكي مع رئيس باراغواي ماريو ابدو بينيتيز الأسبوع الماضي وطلب منه السماح له بتوجيه كلمة إلى القمة التي تعقد الخميس، بعد اجتماع وزاري الأربعاء، لكن كانو قال "لم يحصل توافق"، مضيفا أنه تم إبلاغ كييف بالقرار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز