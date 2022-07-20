بوتين يتعهد بإعادة إعمار دونباس

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة إعمار المدن في منطقة دونباس الأوكرانية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في المنطقة بعد اشهر من القتال هناك.

وقال بوتين، في لقاء عبر الفيديو مع الأطفال والشباب" هذا هو السبب وراء مسعى بلادنا لمساعدة جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين".

ولكنه حذر من أن جهود إعادة الإعمار يمكن أن تستغرق "شهوراً واسابيع وسنوات".

غير أنه وجه كلامه لفتاة مطمئناً إياها بالقول" بالتأكيد ،سنقوم بذلك، بصرف النظر عن أي شئ".

وتعهد بوتين أيضا للفتاة بأنه سوف يكون الرئيس لوكالة جديدة لم يتم بعد تسميتها لمنظمات الأطفال والشباب الروس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز