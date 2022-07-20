ماكرون خلال لقائه أبو مازن: لا بديل عن إحياء الجهود من أجل السلام

المصدر: باريس - أ.ف.ب

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في قصر الإليزيه إلى استئناف «الحوار السياسي المباشر» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مذكّراً بأن أعمال عنف جديدة قد تندلع «في أي لحظة». وقال ماكرون خلال اللقاء إن «التوترات وأعمال العنف والإرهاب تتواصل في الشرق الأوسط».

وتحدث عن «استئناف الحوار السياسي المباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، المتعثّر حالياً. وقال «إنه طريق صعب، مليء بالعثرات، لكن ليس لدينا بديل عن إحياء جهودنا من أجل السلام»، مستعيداً بذلك تصريحات أدلى بها قبل 15 يوماً أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد. وأكد أن «حلقة دامية جديدة قد تندلع في أي لحظة» مطالباً «بإنهاء التدابير الأحادية».

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