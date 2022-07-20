أوروبا.. حرائق هائلة وحرارة ترهق البشر والحجر

المصدر: عواصم - وكالات

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اشتعلت حرائق واسعة في عدد من الدول الأوروبية مع بلوغ درجات الحرارة مستويات تاريخية تجاوزت 40 درجة مئوية في بريطانيا وفرنسا.

وانضم مئات من رجال الإطفاء إلى جهود مكافحة الحرائق في جنوب غرب فرنسا لاحتواء حرائق غابات هائلة حيث شهدت منطقة جيروند، التي تنتشر فيها زراعة العنب، أكبر حرائق غابات منذ أكثر من 30 عاماً، وقالت السلطات إن رجلاً اعتُقل للاشتباه في أنه أشعل حريقاً عمداً. وتنتشر الحرائق على مساحة 19300 هكتار في المناطق الريفية المحيطة ببوردو منذ 12 يوليو مما أجبر 34 ألف نسمة على إخلاء منازلهم. ويكافح الحرائق زهاء ألفي عامل إطفاء مدعومين بثماني طائرات قاذفة للماء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا إن البلاد سجلت درجة حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية لأول مرة على الإطلاق في المملكة المتحدة. وأعلنت بريطانيا، التي يمكن أن تواجه صعوبات في الحفاظ على خدمات النقل الرئيسية في الطقس غير المتوقع مثل تساقط الثلوج بكثافة أو الرياح الشديدة، حالة «طوارئ وطنية» بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل لم يسبق له مثيل.

وقال وزير النقل جرانت شابس إن الأمر سيستغرق عدة سنوات قبل أن تتمكن بريطانيا من تحديث بنيتها التحتية بالكامل للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، بعد أن ظهرت علامات الأضرار على مدرجين على الأقل والتواء بعض قضبان القطارات. وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) «نرى قدراً كبيراً من الاضطرابات في السفر. البنية التحتية، التي يعود الكثير منها إلى العصر الفيكتوري، لم تكن مبنية لتحمل هذا النوع من درجات الحرارة».

وتسببت الحرائق المستعرة في إسبانيا منذ يوم الأربعاء الماضي، في تدمير ما لا يقل عن 60 ألف هكتار من الغابات، بحسب ما نقلته شبكة «آر تي في إي» الحكومية عن السلطات في مختلف المناطق المتضررة. كما شهدت إيطاليا حرائق في عدد من المناطق الحراجية.

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