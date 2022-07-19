جيوب البريطانيين في أزمة

المصدر: لندن- واس

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انخفضت قيمة الأجور في بريطانيا بوتيرة قياسية، خلال الأشهر الأخيرة، متأثرة بمعدلات التضخم القياسية، التي تشهدها البلاد.

وتراجعت قيمة الأجور الفعلية، خلال الربع المنتهي في مايو الماضي، باستثناء العلاوات بـ:2.8 في المئة - مع الأخذ في الحسبان قيمة التضخم- وهو أدنى معدل منذ العام 2001م.

وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء عن استقرار معدل البطالة، خلال تلك المدة قرب أدنى مستوى له عند 3.8 في المئة، وهو المعدل ذاته للربع السابق.

يشار إلى أن معدل التضخم في بريطانيا ارتفع نهاية شهر مايو الماضي إلى 9.1 في المئة، وهو أعلى معدل له منذ 40 عاماً، كما يتوقع أن يواصل الارتفاع إلى 11 في المئة نهاية العام الجاري.

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