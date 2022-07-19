«حيازة السلاح» تودي بحياة 40 ألفاً سنوياً في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن- وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقل موقع «غان فايولنس أركايف» أن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة يتسبب في مقتل نحو 40 ألف شخص سنوياً، حيث أدى الارتفاع الأخير في أعمال العنف إلى تأجيج الجدل حول تنظيم حيازة السلاح في البلاد. ومن المقرر أن تنظر لجنة بمجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع في مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاماً. ففي العام 2004، انتهت مدة حظر فدرالي على الأسلحة الهجومية كان يمتدّ على عشر سنوات.

وقُتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران، الأحد، عندما فتح شخص النار في مركز تجاري بولاية إنديانا الأمريكية على ما أعلن مسؤولون.

ويأتي الهجوم بعد أسبوعين فقط على فتح مسلح النار خلال عرض احتفالي في 4 يوليو الجاري في إحدى ضواحي شيكاغو، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 30. ويأتي كذلك في أعقاب مجزرتين في مايو أسفرتا عن مقتل 10 أشخاص سود في سوبر ماركت في شمال ولاية نيويورك، وعن مقتل 19 طفلاً ومدرسيْن في مدرسة ابتدائية بتكساس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز