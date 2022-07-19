بسبب الحرائق.. حالة استنفار قصوى في لندن

المصدر: وكالات

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أعلنت السلطات البريطانية، "الثلاثاء"، حالة الاستنفار القصوى، في العاصمة لندن، لمواجهة الحرائق،مع تجاوزت الحرارة في البلاد 40.2 درجة مئوية للمرة الأولى في تاريخها، فيما تضرب موجة الحر غرب أوروبا مخلفة حرائق كبيرة في الغابات.

ويستعد جنوب وغرب ألمانيا وبلجيكا أيضا لتسجيل درجات حرارة يحتمل أن تكون قياسية مع توجه الموجة الحارة، التي يعزوها العلماء إلى تغير المناخ، شمالاً وشرقاً.

ووصف عمدة مدينة لندن، صديق خان، الوضع الناجم عن الحرائق بـ"الحرج"، داعياً الناس ليبقوا آمنين، لافتاً إلى أن عناصر الإطفاء يعملون تحت ضغط كبير.

وبحسب "سكاي نيوز" عربية، فإن المئات من عناصر الإطفاء تحركوا من أجل السيطرة على عشرة حرائق على الأقل حول لندن.

وفي إحدى البلدات الواقعة شرقي لندن، تعرضت عدة بيوت للدمار، فيما تضررت أخرى بشكل كبير، من جراء الحرائق.

وأظهرت صور ملتطقة من الأعلى سحبا من الدخان الكثيف والأسود فوق بلدات محاذية للندن، فيما لم ترد أنباء بعد عن وقوع خسائر بشرية.

وفي منطقة ليشتشاير أيضا، أعلنت هيئة الإطفاء حالة استنفار، داعية الناس إلى الاتصال بالسلطات في حال اندلاع حرائق.

وسجلت المملكة المتحدة، أحر يوم في تاريخها، بعدما وصلت الحرارة إلى 40.2 مئوية في مطار هيثرو إلى جانب أماكن أخرى من البلاد.

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