حريق ضخم في وينينغتون شرقي لندن.. "فيديو"

المصدر: وكالات

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اندلع حريق ضخم في غابات منطقة وينينغتون شرقي لندن،وذلك مع تجاوزت الحرارة في المملكة المتحدة الأربعين درجة مئوية "الثلاثاء" للمرة الأولى في تاريخ البلاد فيما تضرب موجة من القيظ عرب أوروبا مخلفة حرائق في الغابات.

وهذه ثاني موجة حر تضرب أوروبا في ظرف شهر مع ما يرافقها من حرائق عنيفة في شبه الجزيرة الايبيرية وفرنسا.

ويأتي تكاثر موجات الحر نتيجة مباشرة للاحترار المناخي على ما يرى علماء إذ أن انبعاثات غازات الدفيئة تزيد من حدتها ومدتها وتواترها.

وتخطت درجات الحرارة "الثلاثاء" في بريطانيا وللمرة الأولى عتبة الأربعين مسجلة 40.2 درجة في مطار هيثرو، على ما أعلنت وكالة الأرصاد الوطنية.

وجاء المستوى الجديد بعد ساعة على تسجيل 39.1 درجة مئوية في نهاية الفترة الصباحية في تشارلوود، بجنوب لندن.

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