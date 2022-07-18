كيف وأين قضت إيفانا ترامب ساعاتها الأخيرة؟

المصدر: واشنطن- وكالات

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نشر موقع «ديلي ميل» تفاصيل الساعات الأخيرة لإيفانا ترامب طليقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قائلاً: «كانت قبل وفاتها في مطعمها الإيطالي المفضل في نيويورك Altesi، الذي يقع على بُعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام. من منزلها المستقل في أبر إيست سايد الراقي في مانهاتن».

وحسبما قال مالك المطعم باولا ألافيان، وفق ما نقلت تقارير إعلامية فإن «إيفانا ترامب بدت في حالة معنوية جيدة، لكنها كانت متعبة، ولم تطلب سوى كمية صغيرة من الطعام أثناء تناولها العشاء. قبل ساعات من العثور عليها ميتة عن عمر يناهز 73 عاماً».

في وصف ليلتها الأخيرة في المطعم، قال ألافيان: «كما هو الحال دائماً، سألتني عن حالتي- كانت تدعمنا دائماً- بدت صحتها طبيعية، ربما بدت متعبة قليلاً، لكنها بدت بخير بخلاف ذلك. كانت مجرد إنسانة ممتازة. لقد كانت شخصاً جيداً حقاً»، كما كانت إيفانا تحظى بشعبية كبيرة لدى الشركات المحلية، وكان من المقرر أن تقوم بتصفيف شعرها في الساعة الثانية بعد الظهر في يوم وفاتها. يوم الخميس، أثناء صعود الدرج داخل منزلها، عانت سيدة الأعمال مما يُعتقد أنه سكتة قلبية.

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