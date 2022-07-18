زيلينسكي يطالب كندا الالتزام بالعقوبات الدولية على روسيا

المصدر: د ب ا

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إلى الالتزام بالعقوبات على روسيا.

وكتب زيلينسكي تغريدة قال فيها " تحدثت مع جاستين ترودو. شكراً للدعم الدفاعي القوي المستمر. أكدت أنه يجب احترام الموقف الدولي تجاه العقوبات".

وقال زيلينسكي " بعد الهجمات الارهابية في فينيتسيا وميكولايف وشاسيف يار، يجب زيادة الضغط وليس تخفيفه" مشيراً إلى الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية البعيدة عن الخط الأمامي، مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين.

وقال مكتب ترودو إن المسؤولين " ناقشا أهمية الحفاظ على وحدة قوية بين الحلفاء والاستمرار في فرض تكاليف قوية على روسيا".

ويشار إلى أنه بسبب العقوبات المفروضة على خلفية الحرب الأوكرانية، رفضت كندا إعادة توربين إلى روسيا، وقررت لاحقا تسليمه لألمانيا .

وقد خفضت شركة جازبروم الروسية للطاقة إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر أنابيب نورد ستريم 1 منذ يونيو الماضي، وأرجعت ذلك إلى عدم وجود التوربين.

وقال ترودو إن بلاده كانت في حاجة لدعم ألمانيا، مضيفا أن الدول الأوروبية الحليفة الأخرى تواجه نقصا محتملا في الطاقة.

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