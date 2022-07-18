الاتحاد الأوروبي يقدم 500 مليون يورو دعماً عسكرياً إضافياً لأوكرانيا

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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الاثنين أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تقديم 500 مليون يورو (3ر504 مليون دولار) إضافية في صورة مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وكتب ميشيل، الذي أعلن القرار عبر موقع تويتر :"أوروبا تواصل العمل من أجل السلام ومن أجل الدفاع عن قيمنا".

ويرفع القرار، الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية المرسلة إلى أوكرانيا إلى 5ر2 مليار يورو منذ انطلاق الغزو الروسي للبلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن معاهدات الاتحاد الأوروبي تمنع التكتل من استخدام أموال ميزانيته في المشاريع العسكرية. وتأتي المساهمة الدفاعية لأوكرانيا في شكل آلية بقيمة 500 مليون يورو يتم تمويلها بشكل منفصل.

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