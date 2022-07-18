الرئيس الأوكراني يوقف المدعية العامة ويقيل رئيس جهاز الأمن

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعهدت السلطات الأوكرانية بتطهير وكالات إنفاذ القانون في البلاد بعد أن أقال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس جهاز الأمن وأوقف المدعية العامة عن العمل، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين.

وتمت إقالة رئيس جهاز أمن الدولة إيفان باكانوف - وهو صديق لزيلينسكي منذ الطفولة، وكان قد تم توجيه انتقادات له عند تعيينه في عام 2019 بسبب قلة خبرته، من منصبه وسط تساؤلات بشأن كيفية تمكن القوات الروسية من السيطرة على منطقة خيرسون الجنوبية.

ويشار إلى أن إيرينا فينيديكتوفا، التي تم تعيينها في منصب المدعي العام في عام 2020، هي أيضا حليفة قديمة لزيلنسكي.

وقال أندريه سميرنوف، نائب رئيس مكتب الرئاسة الاوكرانية، اليوم الاثنين في تصريحات متلفزة، إن أوكرانيا سوف تستمر في تحديد هوية الأشخاص الذين "يعملون لصالح العدو، والذين يسربون معلومات للعدو في الشهر السادس من الحرب".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز