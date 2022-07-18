ألمانيا تحسم موقفها: لا تنازلات في حماية المناخ بسبب حرب أوكرانيا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسمت ألمانيا موقفها بشأن حماية المناخ بسبب حرباوكرانيا، حيث أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن ألمانيا لن تقدم أي تنازلات في مجال حماية المناخ بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة الناتجة عنها.

قالت الوزيرة اليوم الاثنين خلال افتتاح "حوار بيترسبرج" بشأن المناخ في برلين أنه مع الحرب التي بدأها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا تكثف ألمانيا جهودها لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وذكرت بيربوك خلال المؤتمر المنعقد في مقر وزارتها أن ألمانيا ستضطر إلى إعادة تنشيط محطات الطاقة التي تعمل بالفحم "كاحتياطي طارئ" لفترة قصيرة، مؤكدة في المقابل أن هذا لا يعني تخلي ألمانيا عن هدف الحد من زيادة احترار الأرض عن 5ر1 درجة مئوية، وقالت: "هذا لا يعني أيضا أننا نتباطأ في سعينا لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة".

وخلال "حوار بيترسبرج" للمناخ يعتزم وزراء وممثلون من حوالي 40 دولة الاتفاق على المسار اللاحق في مكافحة تغير المناخ. ويعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مخاطبة المشاركين في الاجتماع الذي سيعقد على مدار يومين.

وتتشارك ألمانيا ومصر في تنظيم المنتدى، الذي يهدف أيضا إلى تحديد مسار مؤتمر المناخ العالمي "كوب 27" المقرر عقده في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة شرم الشيخ الساحلية بمحافظة جنوب سيناء المصرية.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز