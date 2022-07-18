بينها 5 دول عربية.. كوريا الجنوبية تمدد حظر سفر مواطنيها إلى 7 دول لأسباب أمنية

المصدر: وكالات

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قررت حكومة كوريا الجنوبية تمديد حظر سفر مواطنيها إلى 7 دول لمدة 6 أشهر أخرى، أي حتى يوم الحادي والثلاثين من يناير من العام المقبل، لاسباب أمنية.

وأفادت شبكة "كيه بي إس" الكورية الجنوبية اليوم الاثنين بأن الخارجية الكورية الجنوبية أعلنت اليوم الاثنين القرار الذي ينص على تمديد حظر السفر إلى الدول السبع (وهي العراق وأوكرانيا والصومال وأفغانستان واليمن وسوريا وليبيا)، وإلى بعض المناطق في كل من الفلبين وروسيا وبيلاروس، لمدة 6 أشهر أخرى.

وقالت الخارجية الكورية إن الاضطرابات السياسية وسوء الأوضاع الأمنية ومخاطر الإرهاب سوف تستمر لفترة طويلة من الزمن في تلك الدول والمناطق المذكورة.

وكانت الوزارة قد قررت في يناير الماضي تمديد حظر السفر إلى تلك الدول والمناطق لمدة 6 أشهر حتى يوم الحادي والثلاثين من يوليو الجاري.

وبموجب قانون جوازات السفر، يحق لوزير الخارجية تقييد استخدام جوازات السفر ومنع الزيارات والإقامات في بلدان ومناطق معينة، من أجل حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.





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