محمد بن زايد في فرنسا .. ماذا تعني "زيارة دولة"؟

المصدر: وكالات

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يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم الاثنين "زيارة دولة" لفرنسا، التي تعد أرفع أنواع الزيارات الرسمية.

جاء الإعلان عن الزيارة بالتزامن مع احتفال فرنسا بعيدها الوطني 14 يوليو.

و"زيارة الدولة" لا تتم إلا بدعوة رسمية من رئيس الدولة المضيفة لنظيره رئيس الدولة الزائر فيكون فيها ضيفه شخصيا ويسكن في أحد مقرات إقامته الرسمية طوال فترة الزيارة.

وتنطوي "زيارة دولة" على معنى سياسي كبير وتسودها أجواء احتفالية وشرفية كبيرة في الاستقبال والتوديع.

تستوجب "زيارة دولة" عادة تنظيم حفل غداء أو عشاء يكون فيه الرئيس الزائر "ضيف شرف"، مع وضع برنامج مباحثات وزيارات منوعة لبعض الأماكن والمعالم.

كما تشمل إطلاق 21 طلقة بندقية في الهواء ترحيبا بالزائر إن كان رئيسا و19 طلقة إن كان برتبة رئيس حكومة.

وقد يُدعى الضيف إلى زيارة الهيئة التشريعية (البرلمان) وربما سُمح له بإلقاء خطاب فيه

وفي العادة يكون طول "البساط الأحمر" الذي ينزل عليه رئيس الدولة الزائر 50 مترا.



أنواع الزيارات الرسمية

إضافة لزيارة الدولة، توجد أنواع أخرى من الزيارات بين قادة الدول وكبار مسؤوليها -بحسب تقارير إعلامية- من بينها زيارة العمل أو "الزيارة الرسمية"، وهذا النوع من الزيارات الحكومية له مراسم محددة لكنها لا تصل إلى مستوى بروتوكول كامل في الاستقبال والتوديع كما يوجد في "زيارة دولة"، رغم أنها مثلها تكتسب أهمية سياسية كبيرة.

تتميز "زيارة العمل" بكونها مصممة لهدف محدد وبرنامج رسمي عملي، يتضمن مباحثات ولقاءات عمل وتوقيع اتفاقيات ثنائية.

وفي حين تستوجب "زيارة دولة" عادة تنظيم حفل غداء أو عشاء، يمكن تجاوز ذلك خلال "زيارة العمل".

ولا يوجد في زيارة العمل طلقات مدفعية، وقد يُستقبل الرئيس الضيف في المطار بمستوى أقل من رتبة رئيس الدولة المضيفة، وكذلك في الوداع. وفيها يكون طول "البساط الأحمر" الذي ينزل عليه رئيس الدولة الزائر 25 مترا.

وهناك أيضا الزيارة الخاصة، وهي زيارة يقوم بها رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزير بهدف شخصي قد يكون عملا خاصا أو علاجا أو سياحة، أو بهدف زيارة سفارة بلده لأمر ما.

وليس لهذا النوع من الزيارات مراسم بروتوكولية أو تشريفات لافتة في معظم جوانبها، ففيها مثلا يكون طول "البساط الأحمر" الذي ينزل عليه رئيس الدولة الزائر عشرة أمتار فقط.

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