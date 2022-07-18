39 % من الألمان خفضوا استهلاكهم من الطاقة منذ بداية الحرب بأوكرانيا

المصدر: (برلين - د.ب.أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسببت الحرب الأوكرانية بزيادة التوفير في الطاقة في ألمانيا. وجاء في استطلاع أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، أن إجمالي 39 في المئة من المشاركين في الاستطلاع خفضوا استهلاكهم في الطاقة بالفعل منذ بداية الحرب بأوكرانيا؛ حيث ذكر 11 في المئة من هؤلاء الأشخاص أنهم خفضوا استهلاكهم مع بداية الحرب، وذكر 28 في المئة أنهم خفضوا استهلاكهم خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة. وبحسب بيانات الاستطلاع، ذكر 27 في المئة آخرون ممن شملهم الاستطلاع أنهم يهتمون بالفعل بخفض استهلاك الطاقة (حتى قبل بدء الحرب)، ولكنهم لم يزيدوا من خفض استهلاكهم مع بداية الحرب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز