الحر.. حرائق في أوروبا والمغرب

المصدر: (عواصم - وكالات )

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استمرت موجة الحر الخانقة في جزء من أوروبا الغربية متسببةً بحرائق غابات مدمرة، كما اشتعلت حرائق غابات في المغرب على مساحة تتجاوز 20 كيلومتراً في مناطق العرائش ووزان وتازة وتطوان شمالي المملكة، وأسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تحطم درجات الحرارة أرقاماً قياسية في أوروبا مطلع الأسبوع المقبل.

وشبّت حرائق غابات في جنوب غرب فرنسا وإسبانيا أمس، ما أجبر آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الذي وضع السلطات في حالة تأهب في مناطق واسعة من أوروبا.

وقالت السلطات الإقليمية في بيان إنه تم إجلاء أكثر من 12200 شخص من منطقة جيروند الفرنسية بحلول الصباح، حيث يحاول أكثر من 1000 من عناصر الإطفاء السيطرة على الحرائق.

انتشار الحرائق

وقال فينسينت فيريير نائب رئيس بلدية لانجون في جيروند في مؤتمر صحافي: «الحريق سيستمر في الانتشار طالما لم يستقر».

واجتاحت حرائق الغابات فرنسا في الأسابيع الأخيرة، كما اجتاحت دولاً أوروبية أخرى، من بينها البرتغال وإسبانيا، واشتعلت النيران في ما يقرب من 100 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة جيروند أمس، ارتفاعاً من 73 كيلومتراً مربعاً أول من أمس.

وفي إسبانيا المجاورة، كافح عناصر الإطفاء لإخماد سلسلة من الحرائق أمس بعد أيام من ارتفاع درجات الحرارة على نحو غير معتاد، إذ بلغت 45.7 درجة مئوية.

وتسببت موجة الحر التي استمرت قرابة الأسبوع في وفاة 360 شخصاً بسبب الحرارة، وفقاً للأرقام الصادرة عن معهد كارلوس الثالث الصحي.

وقالت أجهزة الطوارئ في ميخاس في تغريدة في ساعة مبكرة من صباح أمس، إنه تم إجلاء أكثر من 3000 شخص من منازلهم في المنطقة بسبب حريق غابات كبير بالقرب من البلدة الواقعة في إقليم ملقة، ومن المقاصد الشهيرة للسائحين الأوروبيين.

وفي أماكن أخرى من إسبانيا، اشتعلت النيران في أجزاء من منطقة إكستريمادورا، بالقرب من الحدود البرتغالية، حيث تم نشر أفراد من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية للمساعدة في التصدي لألسنة اللهب، وفي وسط منطقة قشتالة وليون.

ودمرت حرائق الغابات في المجمل 98 ألف فدان من بداية العام حتى منتصف يونيو الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المساحة التي دمرتها الحرائق في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات من معهد الحفاظ على الطبيعة والغابات. واحترقت مساحة تعادل ما يقرب من ثلثي تلك المساحة خلال حرائق الأسبوع الماضي.

أمراض مزمنة

وذكرت وزارة الصحة البرتغالية أن 238 شخصاً لقوا حتفهم نتيجة موجة الحر بين 7 و13 يوليو الجاري، معظمهم من كبار السن يعانون من أمراض مزمنة. وعبر البحر المتوسط من أوروبا، قالت السلطات المحلية إن حرائق غابات اشتعلت في المغرب على مساحة تتجاوز 20 كيلومتراً في مناطق العرائش ووزان وتازة وتطوان في شمال المملكة، وأسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وأخلت السلطات أكثر من ألف شخص من قراهم، وأسهمت طائرات محملة بالمياه في إخماد معظم الحرائق حتى الليلة قبل الماضية، لكن عناصر الإطفاء واصلوا مكافحة الحرائق في ثلاث مناطق قرب العرائش.

وفي بريطانيا، أصدر خبير الأرصاد الجوية الوطني أول تحذير أحمر من «الحرارة الشديدة» لمناطق من إنجلترا يومي الاثنين والثلاثاء.

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