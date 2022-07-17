الحرب الأوكرانية أوامر بالتصعيد

المصدر: (عواصم - البيان، وكالات )

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أصدرت روسيا، أمس، أمراً لكل قواتها الموجودة على الأراضي الأوكرانية بتصعيد وتيرة عملياتها لمنع هجمات أوكرانية «وشيكة» على الشرق وبقية المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرغي شويغو أعطى التعليمات اللازمة لزيادة التحركات في كل مناطق العمليات في محاولة لتفادي احتمال قيام أوكرانيا بإطلاق هجمات صاروخية كثيفة على دونباس ومناطق أخرى، على ما أفادت شبكة «سكاي نيوز».

وجاء أمر شويغو، خلال تفقده قوات روسية تعمل في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، حيث استمع إلى تقارير بشأن العملية العسكرية الخاصة في البلاد، طبقاً لما أوردت وكالة «تاس» الروسية.

ويبدو أن هذا الأمر جاء رداً على إعلان أوكرانيا، أول من أمس، تلقي الشحنة الأولى من منظومة متطورة من قاذفات الصواريخ، على ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وكتب وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، على مواقع التواصل الاجتماعي أن «الشحنة الأولى من منظومة MLRS M270 وصلت. ستواكب صواريخ هيمارس في ساحة المعركة»، في إشارة إلى منظومة الصواريخ الأمريكية التي باتت تستخدم في النزاع مع روسيا.

ضربات دقيقة

وخلال الأيام الأخيرة، تلقى الجيش الأوكراني، ضربة قوية بخسارة لواء حربي كامل، على إثر ضربات دقيقة من الجيش الروسي، في أحدث تقدم لموسكو بعمليتها العسكرية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية دمرت بضربات دقيقة، اللواء 115 آلي للجيش الأوكراني، على محور سيفيرسك في دونباس بشكل شبه كامل، حيث بلغت خسائره أكثر من 600 فرد خلال يومين.

ومن ناحيتها، قالت قيادة «قوات لوغانسك»، إن القوات الأوكرانية فقدت 54 شخصاً وخمس ناقلات جند مدرعة وبطاريتي مدفعية خلال 24 ساعة. وأضافت القيادة في بيان أمس إنه خلال الاشتباكات خلال اليوم الماضي، تكبد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة في المعدات والأفراد: 54 عسكرياً، وخمس ناقلات جند مدرعة، وبطاريتا مدفعية، وخمس شاحنات عسكرية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أمس إن القوات المسلحة الروسية دمرت مصنعاً في مدينة دنيبرو الأوكرانية ينتج أجزاء من صواريخ توشكا - يو الباليستية. وأضافت أن القوات الروسية أسقطت أيضاً ثلاث طائرات أوكرانية وطائرتي هليكوبتر.

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