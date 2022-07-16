صحفيّة من أصول جزائرية تتولى حقيبة "الخارجية" في بلجيكا

المصدر: البيان

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قال المتحدث باسم الائتلاف الحاكم جورج لويس بوشيز، أمس الجمعة، إن المذيعة السابقة حجة لحبيب ستصبح وزيرة خارجية الجديدة لبلجيكا بعد استقالة صوفي ويلمز.

وأضاف المتحدث: "لقد تم اتخاذ القرار، في المستقبل القريب سوف نذهب إلى لقاء مع الملك"، لأداء اليمين كوزير جديد للحكومة.

بدورها، أشارت الصحفية السابقة في "RTBF" إلى أن تجربتها في مهنتها السابقة ستساعدها في مواجهة هذا التحدي الجديد، وفقا لموقع "brusselstimes".

وقالت: "بصفتي صحفية على الأرض في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان والهند وأماكن أخرى، وكمخرجة أفلام وثائقية، كنت أرغب دائما في بناء جسور بين الشواطئ التي تكون في بعض الأحيان متباعدة للغاية".

وأضافت أن رغبتها في المساهمة في تحقيق الأشياء، وإيمانها بإمكانية وجود عالم أكثر عدلا وحرية واحتراما، دفعاها في النهاية إلى تجاوز الحافة لقبول المنصب: "لذلك سأكون الوزير البلجيكي الجديد للشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية"، مشيرة إلى أنها أدركت أنه ليس لديها خلفية سياسية لكن هذا سمح لها بالتصرف بحرية أكبر "كمواطن مهتم بحالة العالم".

وبحسب "politico"، جاء تعيين لحبيب من قبل جورج لويس بوشيز بمثابة مفاجأة بالنظر إلى أنها لا تتمتع بأية خبرة سياسية. فقد عملت لمدة 20 عاما كمذيعة أخبار في الإذاعة العامة الفرنكوفونية "RTBF"، مشيرة إلى أنها أول وزير خارجية في بلجيكا من أصول شمال أفريقية، حيث ولدت في هينو لأسرة جزائرية.

واستقالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية صوفي ويلميز رسميا من الحكومة الاتحادية أول أمس الخميس بعد تنحيها مؤقتا في أبريل لإتاحة المزيد من الوقت لعائلتها بعد تشخيص إصابة زوجها بسرطان الدماغ العدواني.

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