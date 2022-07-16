المجر: العقوبات الأوروبية على روسيا لم تحقق أهدافها

المصدر: بودابست - أ.ف.ب

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أكد رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان أن الاتحاد الأوروبي «أطلق رصاصة على صدره» بفرضه عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، داعياً قادة الاتحاد إلى تعديل سياستهم بهذا الصدد.

وقال أوربان في تصريح للإذاعة الوطنية «اعتقدت بداية أننا أطلقنا فقط رصاصة على قدمنا، لكن الاقتصاد الأوروبي أطلق رصاصة على صدره واختنق».

وأضاف «هناك دول منخرطة في سياسة العقوبات لكن بروكسل يجب أن تعترف بأنها كانت على خطأ، وبأن العقوبات لم تحقق أهدافها، وحتى بأنها على العكس كان لديها آثار جانبية». وكان أوربان معارضاً شرساً لحظر الجزء الأكبر من النفط الروسي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي مطلع يونيو ضمن الحزمة السادسة من عقوباته على روسيا.

تطال هذه العقوبات ثلثي النفط الروسي الذي ينقل بواسطة ناقلات النفط. وقدم الاتحاد تنازلاً لأوربان عبر استثناء النفط الذي يصل عبر خط تتزود منه المجر.واعتبر رئيس الوزراء المجري أن «بروكسل كانت تعتقد أن سياسة العقوبات ستلحق ضرراً بالروس، إلا أنها تلحق أضراراً أكبر بنا».

وانتقدت أوكرانيا موقف أوربان. وكتب الناطق باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو على مواقع التواصل الاجتماعي «ليست العقوبات هي التي تقتل الاقتصاد الأوروبي بل الحرب الهجينة».

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