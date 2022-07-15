بايدن يصل إلى السعودية
هبطت منذ قليل طائرة الرئيس الأمريكي في مطار الملك عبدالعزيز في جدة حيث يقوم جو بايدن بزيارة رسمية إلى السعودية.
وصول طائرة الرئيس الأمريكي #بايدن إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة #السعودية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RRWeyuw7AR— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 15, 2022
لحظة وصول طائرة الرئيس الأمريكي جو #بايدن إلى #السعودية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/DeocvXppTn— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 15, 2022
وستتناول المحادثات السعودية الأمريكية أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سُبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، كما يتضمن جدول الزيارة في يومِها الثاني حضور قمة خليجية بحضور ومشاركة قادة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأكد الرئيس بايدن أمس الخميس أن الهدف من زيارته للسعودية يتمثل في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.