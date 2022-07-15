بايدن يصل إلى السعودية

المصدر: البيان

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هبطت منذ قليل طائرة الرئيس الأمريكي في مطار الملك عبدالعزيز في جدة حيث يقوم جو بايدن بزيارة رسمية إلى السعودية.

وسيعقد الرئيس الأمريكي محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وستتناول المحادثات السعودية الأمريكية أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سُبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، كما يتضمن جدول الزيارة في يومِها الثاني حضور قمة خليجية بحضور ومشاركة قادة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد الرئيس بايدن أمس الخميس أن الهدف من زيارته للسعودية يتمثل في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

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