بايدن يدعم إقامة دولة فلسطينية وعباس يحذر من "نفاد الوقت"

المصدر: البيان

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قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم الجمعة، إن مفتاح السلام يبدأ عبر الاعتراف بدولة فلسطين، وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فيما أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه من أول الداعمين لحل الدولتين.

وأجرى عباس مباحثات مع بايدن بشأن مسار السلام، منبها إلى أن فرصة حل الدولتين قد تكون متاحة اليوم فقط وربما لا يظل الأمر كذلك في المستقبل. وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ببيت لحم، أنه على إسرائيل وقف التصرف كدولة فوق القانون وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتابع "أمد يد إلى إسرائيل من أجل صنع سلام الشجعان".

وأبدى عباس تطلع الفلسطينيين إلى أن تبذل الولايات المتحدة جهودا من أجل وقف الاستيطان وعنف المستوطنين، معتبرا زيارة بايدن بمثابة اهتمام أمريكي بتحقيق السلام.

ودعا الرئيس الفلسطيني، إلى فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وإزالة منظمة التحرير من قائمة الإرهاب.

وفي وقت سابق، كان مستشار الأمن القومي الأمريكي ، جيك سوليفان، قد قال للصحفيين إن البيت الأبيض يريد قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه من أول الداعمين لإقامة دولة فلسطينية، مضيفا أن حل الدولتين يبدو بعيدا في الوقت الراهن "لكن لن نتخلى عن محاولات إرساء السلام".

وأشار بايدن إلى المكانة الكبيرة لمدينة القدس لدى معتنقي مختلف الأديان، مشددا على ضرورة الحفاظ على مواقعها الأثرية وأماكنها المقدسة، تحت الوصاية الأردنية.

وذكر الرئيس الأمريكي الذي يواصل جولة في الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة ستوفر 200 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

واستطرد بايدن الذي بدأ زيارته من إسرائيل، أنه حان الوقت لتقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية ومكافحة الفساد.

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