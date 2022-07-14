كيف فككت حرب أوكرانيا الائتلاف الحاكم في إيطاليا؟

المصدر: دبي - حسين جمو

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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أنه سيقدم استقالته وسط أزمة سياسية نجمت عن رفض حركة خمس نجوم المنضوية في ائتلافه الحاكم المشاركة في جلسة تصويت على الثقة بالحكومة، إلا أن الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، رفض هذه الاستقالة التي لو تمت فإنها ستدفع بثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو إلى انتخابات عامة مبكرة.



وهذه الاستقالة غير المكتملة هي نتاج توتر داخل الائتلاف الحاكم بسبب عدة أزمات، على رأسها الحرب في أوكرانيا.



ضربة البداية



في يونيو الماضي، انضم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى زعماء فرنسا وألمانيا ورومانيا، في زيارة استثنائية إلى العاصمة الأوكرانية كييف لدعم ترشيح ملف أوكرانيا نيل عضوية الاتحاد الأوروبي و دعم موقف كييف في الحرب عبر توريد السلاح.



وقضية توريد الأسلحة إلى أوكرانيا حساسة في إيطاليا، فبعد أيام من زيارة دراجي، نجت حكومته من انقسام كاد يطيح به بشأن تسليح كييف.



وقالت إيلينا ماسلوفا، وهي باحثة في «معهد أوروبا» التابع لـ«أكاديمية العلوم الروسية» في إفادة لوكالة بلومبرغ الشهر الماضي: «لطالما كانت إيطاليا الدولة الأكثر وداً مع روسيا، إن لم تكن الأكثر صداقة معها في أوروبا الغربية». وأضافت أن «رواد الأعمال الإيطاليين مشهورون بمرونتهم وإبداعهم في التعامل مع روسيا»، مستدركة أن الأمر «يمكن أن يصبح أشد صعوبة بالنسبة إليهم» الآن.



وكانت «بلومبرغ» نقلت عن شخص مطلع على تفكير الحكومة الإيطالية بشأن روسيا قوله إن العلاقات ستستمر، مشيراً إلى اتصالات شخصية بين مسؤولين إيطاليين وروس، ومضيفاً أن الشركات الإيطالية لا تريد مغادرة روسيا. لكن دراجي وجّه رسالة مغايرة، خلال زيارته كييف، مُظهراً تصميمه على قطع العلاقات التجارية والنفطية مع موسكو.



وشكّلت الحرب ضربة اقتصادية كبرى لإيطاليا التي تحاول حكومتها إيجاد بديل للغاز الذي تستورده من روسيا. وأكد دراجي الشهر الماضي أن إيطاليا نجحت في تقليص اعتمادها على الغاز المستورد من روسيا إلى 25% من 40% العام الماضي، بفضل جهود تنويع الموردين التي بدأت بعد غزو أوكرانيا. وأعلن للصحافة الإيطالية في بروكسل بعد القمة الأوروبية أن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الحرب بدأت تؤتي ثمارها. بدأ موردو الغاز الآخرون باستبدال الغاز الروسي».



كذلك ارتفعت عائدات السندات الإيطالية مع تدهور التوقعات العالمية واستعداد المصرف المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة، ما رفع تكلفة خدمة ديون إيطاليا أكثر من نظرائها في منطقة اليورو.



تفكك الائتلاف الحاكم



وتسبب التوتر مع حزب حركة خمس نجوم الشعبوية، وهو أحد أطراف الائتلاف الحاكم، في زعزعة استقرار حكومة دراجي خلال الأسابيع الأخيرة. وانتقد حزب حركة خمس نجوم الحكومة الإيطالية بشدة على خلفية عدد من الموضوعات، من بينها تسليم أسلحة لأوكرانيا، وهو الأمر الذي يعارضه الحزب، وحجم الدعم المالي الحكومي في إيطاليا وتوزيعه.



وتصاعدت حدة الأزمة اليوم الخميس عندما قال حزب حركة خمس نجوم إنه لن يشارك في تصويت بمجلس الشيوخ على موضوع مساعدات الدولة للشركات والعائلات المتضررة من حرب أوكرانيا.



وكانت الجلسة قد عقدت للمصادقة على مشروع قانون يتضمن تدابير تبلغ قيمتها حوالي 23 مليار يورو لمساعدة العائلات والشركات في مواجهة التضخم، يتضمن أيضاً إجراء لتسهيل بناء محرقة للنفايات في روما.

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