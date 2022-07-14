الرئيس الإيطالي يرفض استقالة رئيس الوزراء

المصدر: وكالات

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أعلن مكتب رئاسة الجمهورية في إيطاليا مساء اليوم الخميس أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا رفض الاستقالة التي تقدم بها رئيس الوزراء ماريو دراغي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أنه سيقدم استقالته في وقت لاحق الخميس على خلفية التضخم والأزمة السياسية برفض حركة خمس نجوم المشاركة في تصويت على الثقة بالحكومة.

وقال دراغي خلال جلسة للحكومة "أود أن أعلن أنني سأقدم هذا المساء استقالتي إلى الرئيس"، مشيرا إلى أن الشروط اللازمة لاستمرار الائتلاف الحكومي "لم تعد قائمة" وأن "ميثاق الثقة الذي تقوم عليه الحكومة لم يعد موجودا".

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