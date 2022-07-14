سوناك يتصدر سباق المرشحين لخلافة جونسون

المصدر: لندن - رويترز ود.ب.أ

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حصل وزير المالية البريطاني السابق، ريشي سوناك، على أعلى الأصوات في الجولة الثانية من التصويت، اليوم الخميس، لاختيار من يخلف بوريس جونسون لتولي زعامة حزب المحافظين، ورئاسة الوزراء، مع استبعاد مرشح واحد.

واحتل سوناك المركز الأول، بحصوله على 101 صوت، تلته وزيرة التجارة بيني موردنت، بحصولها على 83 صوتاً، ثم وزيرة الخارجية ليز تراس، بحصولها على 64 صوتاً. وتم استبعاد المدعية العامة سويلا بريفرمان، التي حصلت على 27 صوتاً.

وحصل النائب البرلماني توم توجنهات، على 32 صوتاً، وكيمي بادنوك على 49 صوتاً.

وفي الجولة الأولى، حقق سوناك تقدماً مبكراً في السباق، فاز سوناك بـ 88 صوتاً، ليتفوق على وزيرة التجارة بيني موردونت، التي حصلت على 67 صوتاً. وجاءت وزيرة الخارجية ليز تراس في المركز الثالث بـ 50 صوتاً.

وتم استبعاد وزير الخزانة الحالي، ناظم الزهاوي، ووزير الخارجية السابق، جيريمي هانت، بموجب قواعد تنص على استبعاد الحاصل على أقل نسبة من الأصوات، وأي شخص يحصل على أقل من 30 صوتاً، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.

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