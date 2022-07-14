الجيش الأوكراني يشن هجوما جديدا على القوات الروسية في جنوب أوكرانيا

المصدر: وكالات

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قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الأوكرانية قصفت نقطتي تفتيش عسكريتين ومنصة إنزال اليوم الخميس، في ثاني هجوم هذا الأسبوع على منطقة تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا.

ونقل سيرهي براتشوك المتحدث باسم إدارة إقليم أوديسا عن قيادة العمليات في الجنوب قولها إن الهجوم الجديد على نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون أسفر عن مقتل 13 "محتلا". ولم يذكر دليلا على عدد القتلى.

ولم يصدر تعليق من وزارة الدفاع الروسية على الفور.

كان الجيش الأوكراني قد قال يوم الثلاثاء إن هجوما شنته قواته على نوفا كاخوفكا أسفر عن مقتل 52 شخصا. وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن سلطات البلدة التي عينتها روسيا قالت إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في ذلك الهجوم.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الروايات الخاصة بساحة المعركة.

إلى ذلك قال فدير فينيسلافسكي، عضو لجنة الدفاع في البرلمان الأوكراني إن الحكومة الأوكرانية تضغط على الولايات المتحدة لتزويدها بصواريخ بعيدة المدى لقاذفات صواريخ هيمارس التي سلمتها مؤخرا إلى كييف.

وفي الوقت الحالي، لا يملك الجيش الأوكراني سوى صواريخ يبلغ مداها 70 كيلومترا للقاذفة، على الرغم من توفر صواريخ يصل مداها إلى 300 و 500 كيلومتر. وتستخدم كييف حاليا صواريخ "توشكا يو" الأقل دقة، التي يصل مداها إلى 120 كيلومترا، في ضرباتها الأطول مدى.

وتعد الدعوة للحصول على صواريخ بعيدة المدى مهمة لأنها ستضع جسر القرم، الذي يربط البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها، في نطاق ضربة صاروخية أوكرانية.

ويقع الجسر على بعد حوالي 260 كيلومترا من خط المواجهة.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خطط الجيش الأوكراني التي يشاع أنها تستهدف الجسر الذي بنته روسيا بأنها "إرهاب"، لكنه شدد على أن الجسر محمي بما فيه الكفاية من مثل هذه الهجمات.

وأثار طلب الحصول على الصواريخ بعيدة المدى قلقا في الولايات المتحدة أيضا، وسط مخاوف من أن القوات الأوكرانية قد تستخدم الأسلحة الأمريكية لمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية، مما يهدد بمزيد من التصعيد في الصراع.

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