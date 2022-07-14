رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته برغم فراره من البلاد

المصدر: د ب ا

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مازالت التوترات السياسية في سريلانكا شديدة اليوم الخميس حيث اتضح أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا، الذي استخدم طائرة عسكرية للفرار إلى المالديف أمس الأربعاء، لم يقدم لرئيس البرلمان خطاب استقالته الذي وعد به .

وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا ابيواردينا أنه لم يتلق بعد خطاب استقالة راجاباكسا اليوم، على الرغم من أنه تلقى تأكيدات أنه سوف يحصل على الخطاب بحلول مساء أمس الأربعاء.

وقد أسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الليل خارج مبنى البرلمان عن إصابة نحو 42 شخصا.

وقد تم رفع حظر التجوال فجر اليوم الخميس، ولم يتم تسجيل حوادث كبيرة أخرى أو احتجاجات جديدة.

مع ذلك، استمر المتظاهرون في احتلال المقر الرئيسي ومكتبي الرئيس ورئيس الوزراء.

ويشار إلى أنه بعد رحيل راجاباكسا، تم تعيين رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه رئيسا مؤقتا. مع ذلك، يعتبره المتظاهرون حليفا مقربا لراجاباكسا ويطالبون باستقالته.

وعرض ويكريمسينجه التنحي عن منصبه، وأن يعين البرلمان بديلا له. ومن المقرر أن يلتقي رئيس البرلمان مع القادة السياسيين اليوم الخميس لدراسة هذا المقترح.

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